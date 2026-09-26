Infortunio Mbappé, Zidane: "Dovrà rientrare, ha una lesione tendinea al ginocchio"

C'è preoccupazione in casa Francia e Real Madrid per le condizioni di Mbappé. La stella dei Blancos, tra i prossimi avversari della Roma in Champions League, è uscito per infortunio durante Turchia-Francia. A fine partita Zidane ha spiegato: "Le notizie non sono buone. Dovrà rientrare, ha una lesione tendinea al ginocchio, non prenderemo rischi".