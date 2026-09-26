Inghilterra U21, infortunio alla caviglia per Gittens: l'esterno rientra negli spogliatoi in stampelle (VIDEO)

Bologna-Roma potrebbe essere disputata senza tifosi della Roma. La sera del 4 dicembre a Bologna oltre alla sfida dei giallorossi contro la squadra di Palladino sarà disputata al PalaDozza la gara di...
Gasperini vede «venti titolari» e su questa certezza ha edificato lo spirito encomiabile del gruppo. [...] Eppure togliere dal campo gente come Svilar, Mancini, Hermoso, Koné, Cristante, Dybala e Male...
C'è preoccupazione in casa Francia e Real Madrid per le condizioni di Mbappé. La stella dei Blancos, tra i prossimi avversari della Roma in Champions League, è uscito per infortunio durante Turchia-Fr...
Paura per Pablo Daniel Osvaldo. L'ex giocatore della Roma, tra le altre squadre, è ricoverato in terapia intensiva per un versamento pleurico. È stato sottoposto a intervento chirurgico ed è stato ric...
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Jamie Gittens in crutches after coming off before half-time in England’s 4-2 over Kazakhstan #CFC
Lee Carsley confirmed Gittens is being sent back to Chelsea for tests on an ankle injury #CFC Will miss the final two qualifying games
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