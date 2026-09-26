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Inghilterra U21, infortunio alla caviglia per Gittens: l'esterno rientra negli spogliatoi in stampelle (VIDEO)

Mercato
di MV
sabato, 26 settembre 2026 alle 9:40
gittens
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Infortunio alla caviglia per Jamie Gittens. L'esterno del Chelsea, a lungo cercato dalla Roma durante il mercato estivo, è uscito dal campo al 39' per infortunio durante Inghilterra U21 e Kazakistan U21. Gittens è tornato negli spogliatoi utilizzando delle stampelle e ora lascerà il ritiro per tornare a Londra ed essere sottoposto a test approfonditi per valutare l'entità dell'infortunio alla caviglia. Il giovane inglese potrebbe essere ancora un obiettivo della Roma per il mercato di gennaio e l'esito dei test potrebbe costringere i giallorossi a depennare il suo nome dalla lista. 

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