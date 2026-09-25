Malen e Wesley, cena di lusso davanti al Colosseo

Non sono stati convocati dalle rispettive nazionali Wesley e Malen, per via di problemi fisici. E sfruttando che oggi non c'è stato allenamento - la ripresa dei giallorossi riprenderà martedì - hanno deciso di godersi una serata di lusso davanti al Colosseo.

In una storia pubblicata dal profilo Instagram di L'AROMA, si vedono i due calciatori giallorossi sorridenti dopo una splendida cena in un locale stellato proprio davanti al Colosseo.