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Calciomercato Roma: su Kvernadze anche gli occhi della Premier League

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 25 settembre 2026 alle 13:53
Kvernadze
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Il georgiano del Frosinone, Kvernadze, è sicuramente l'uomo del momento. Accostato alla Roma, ci sarebbe anche l'Interesse della Fiorentina e del Napoli, che avrebbe mandato anche degli scout sulle tribune dello Stirpe per vedere da vicino le prestazioni del giocatore. 
Ma non solo: si parla anche di un interesse dell'Hull City, in Premier League, che potrebbe preparare un'offerta importante sotto l'aspetto economico già nella prossima sessione di mercato invernale. 
(Gasport)

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