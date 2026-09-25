Calciomercato Roma: su Kvernadze anche gli occhi della Premier League

Il georgiano del Frosinone, Kvernadze, è sicuramente l'uomo del momento. Accostato alla Roma, ci sarebbe anche l'Interesse della Fiorentina e del Napoli, che avrebbe mandato anche degli scout sulle tribune dello Stirpe per vedere da vicino le prestazioni del giocatore.

Ma non solo: si parla anche di un interesse dell'Hull City, in Premier League, che potrebbe preparare un'offerta importante sotto l'aspetto economico già nella prossima sessione di mercato invernale.

(Gasport)