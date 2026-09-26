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Femminile, Piovani: "Dovremo lottare su ogni pallone ma anche essere bravi a gestire le nostre forze"

Roma Femminile
di FedericoL
sabato, 26 settembre 2026 alle 14:17
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La Roma Femminile sarà impegnata domani in trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico Gianpiero Piovani ha parlato alla vigilia dell’impegno delle giallorosse. Ecco le parole del tecnico giallorosso ai media ufficiali del Club.
Cosa rimane del pareggio di Leuven?
"Ci prendiamo la prestazione del primo tempo e la grande voglia delle ragazze. Venivamo da un match di 120 minuti, finito con una sconfitta ai rigori, ma nel primo tempo abbiamo avuto possibilità di andare in vantaggio; nel secondo invece non siamo riusciti a sfruttare l’opportunità più grande che ci si è presentata. Dobbiamo quindi reagire subito".
È iniziato un periodo intenso con partite ogni tre giorni, come state lavorando per gestire questa fase?
"Abbiamo tanti impegni ravvicinati che saranno difficili da gestire. Alcune calciatrici non sono al meglio e dovremo valutare le singole situazioni". 
In meno di un mese incontreremo il Sassuolo per la terza volta, nei due precedenti abbiamo visto due partite diverse. C'è un elemento di ciascuna partita che la sua Roma dovrà replicare oppure no?
"Dovremo replicare la vittoria. È un campo difficile e conosciamo le loro qualità migliori, in particolare la combattività. Dovremo lottare su ogni pallone, ma allo stesso tempo anche essere bravi a gestire le nostre forze, cambieremo sicuramente qualche calciatrice per dar minutaggio a chi ha giocato meno e far riposare chi ha giocato di più finora".
(asroma.com)
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