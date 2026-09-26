Femminile, Piovani: "Dovremo lottare su ogni pallone ma anche essere bravi a gestire le nostre forze"

È pronto a tornare in campo dopo la sosta Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, in queste settimane di pausa, sta lavorando intensamente a Trigoria ed è carico per il ritorno in campo. Il...
Paulo Dybala e Nehuel Molina non viaggeranno in Argentina per l'ultima in Nazionale di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiente nel corso del collegamento con l'emittente radiofonica...
Il prossimo 27 settembre al Pala Eur, la Maxima Roma affronterà il Napoli Basket alle 18:15. E a presentare la gara ci ha pensato Francesco Totti, che sui social del club ha lanciato un messaggio: "Il...
Tra pochi giorni, il prossimo 27 settembre, Francesco Totti compierà 50 anni. L'ex capitano festeggierà con i suoi cari a Las Vegas, come dimostra la storia pubblicata dalla compagna Noemi, dove si ve...
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