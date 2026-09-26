Paura per Osvaldo: l'ex giallorosso è ricoverato in terapia intensiva

Paura per Pablo Daniel Osvaldo. L'ex giocatore della Roma, tra le altre squadre, è ricoverato in terapia intensiva per un versamento pleurico. È stato sottoposto a intervento chirurgico ed è stato ricoverato giovedì sera, in prognosi riservata. La sorella lo aveva trovato in casa dopo diversi giorni in cui si sentiva male e lo ha trasferito al centro medico con l’aiuto di un amico.

(ole.com)