Turchia-Francia: Koné in campo dal 1' (FOTO)

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma relativo agli ottavi di Coppa Italia: la Roma affronterà nella gara d’esordio in questa competizione l’Hellas Verona, che, invece, arriva a questa sfida...
L’Italia di Roberto Mancini è pronta ad esordire in Nations League contro il Belgio allo stadio Olimpico di Roma. A pochi minuti dalla sfida contro i diavoli rossi, il CT azzurro ha scelto gli 11 tito...
La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva delle giornate dalla 13ª alla 19ª del campionato 2026/27. Definito quindi il calendario della Roma tra la fine di nove...
Continuano a far parlare le parole di Francesco Totti contenute nella sua ultima autobiografia, dedicata in particolare alle esperienze successive all'addio al calcio giocato. Tra i diversi temi affro...
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Le 11 Bleus choisis par Zinédine Zidane pour débuter notre phase de groupe de Ligue des Nations 💙🔥 🇹🇷🇫🇷 #TURFRA