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Turchia-Francia: Koné in campo dal 1' (FOTO)

Nazionali
di MV
venerdì, 25 settembre 2026 alle 20:11
kone francia
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Manu Koné inizia dal 1'. La Francia scenderà in campo alle 20:45 contro la Turchia per il match di UEFA Nations League. Il commissario tecnico della nazionale francese Zinedine Zidane ha deciso di puntare dal primo minuto di gioco dal centrocampista della Roma, protagonista contro l'Inter. 

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