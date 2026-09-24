VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

🚨🌍| Saied Abu was sent off, two yellow cards for his celebration.— Kalshi FC (@KalshiFC) September 24, 2026
Israel is down to 10 men. pic.twitter.com/PN7rlakrcy
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