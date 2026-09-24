News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

Nazionali
di Paolo Rosi
giovedì, 24 settembre 2026 alle 22:45
abu farkhi
Aggiungi come fonte preferita su Google
Episodio destinato a far discutere quanto accaduto nel corso della sfida di UEFA Nations League tra Austria e Israele, disputata alla Raiffeisen Arena. La partita è stata infatti segnata da un gesto che è costato caro all'attaccante israeliano Sayed Abu Farkhi.
Già ammonito in precedenza, il giocatore aveva realizzato il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra al 55° minuto. Nell'esultanza per la rete, l'attaccante ha staccato la bandierina del calcio d'angolo e mimato platealmente il gesto di sparare con un fucile. Un'esultanza giudicata eccessiva e antisportiva dal direttore di gara, che non ha esitato ad estrarre il secondo cartellino giallo nei suoi confronti, decretando la conseguente espulsione per somma ammonizioni e lasciando la sua nazionale in inferiorità numerica. 
Sfruttando l'uomo in più, l'Austria ha completato la rimonta nel finale vincendo per 3 a 1: dopo il rigore di Romano Schmid al 43° che aveva sbloccato il match per i padroni di casa, i gol nel recupero di Phillipp Mwene (91°) e Sasa Kalajdžić (93°) hanno ribaltato definitivamente il risultato a favore degli austriaci.

APPENA ARRIVATO

ndicka costa davorio

Costa d'Avorio-Ghana 2-0: Ndicka in campo per l'intero match

set 24, 21:14

Esordio vincente per la Costa d'Avorio nelle qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane 2027. Nella sfida della prima giornata del Gruppo C, disputata allo Stade de la Paix di Bouaké, la selezio...

roberto mancini

Italia, il ct Mancini: "Romano? È stato bravo Ranieri a segnalarlo. Tresoldi si sente 50% italiano e 50% tedesco"

set 24, 20:43

Alla vigilia dell'esordio in UEFA Nations League contro il Belgio, in programma venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, il commissario tecnico Roberto Mancini ha rilasciato a...

koulierakis-1200x675

Nations League, Serbia-Grecia 1-2: Koulierakis rimane in panchina

set 24, 20:01

Esordio positivo per la Grecia nella nuova edizione della UEFA Nations League. Nel match valido per la prima giornata del Gruppo 2 della Lega A, disputato allo stadio Rajko Mitić di Belgrado, la selez...

real-madrid-v-rayo-vallecano-de-madrid-laliga-ea-sports-2026-27-4-1200x798

Real Madrid, lesione al legamento collaterale per Konatè: in forte dubbio la sua presenza contro la Roma

set 24, 18:46

Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro...

NOTIZIE POPOLARI
Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10
gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48
giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26
Kvernadze

Kvernadze, è derby del sole

set 24, 9:00
big massimo ascolto

TREVISANI: "Dybala? Mi aspetto il via libera per andare in Argentina per l'addio di Messi" - PRUZZO: "Su Mora mi tengo le mie riserve"

set 24, 9:46
leweling stoccarda

Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

set 24, 18:03
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading