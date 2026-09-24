VIDEO - Austria-Israele, esultanza choc di Abu Farkhi: l'attaccante israeliano mima un fucile con la bandierina e viene espulso

Episodio destinato a far discutere quanto accaduto nel corso della sfida di UEFA Nations League tra Austria e Israele, disputata alla Raiffeisen Arena. La partita è stata infatti segnata da un gesto che è costato caro all'attaccante israeliano Sayed Abu Farkhi.

Già ammonito in precedenza, il giocatore aveva realizzato il gol del momentaneo vantaggio della sua squadra al 55° minuto. Nell'esultanza per la rete, l'attaccante ha staccato la bandierina del calcio d'angolo e mimato platealmente il gesto di sparare con un fucile. Un'esultanza giudicata eccessiva e antisportiva dal direttore di gara, che non ha esitato ad estrarre il secondo cartellino giallo nei suoi confronti, decretando la conseguente espulsione per somma ammonizioni e lasciando la sua nazionale in inferiorità numerica.

Sfruttando l'uomo in più, l'Austria ha completato la rimonta nel finale vincendo per 3 a 1: dopo il rigore di Romano Schmid al 43° che aveva sbloccato il match per i padroni di casa, i gol nel recupero di Phillipp Mwene (91°) e Sasa Kalajdžić (93°) hanno ribaltato definitivamente il risultato a favore degli austriaci.