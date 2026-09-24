Real Madrid, lesione al legamento collaterale per Konatè: in forte dubbio la sua presenza contro la Roma

Il trasferimento di Jamie Leweling alla Roma sembrava ad un passo nelle ultime ore di mercato, salvo poi il dietrofront dell'esterno tedesco. Il giocatore piaceva molto ai giallorossi ma non solo. Com...
È partita la vendita dei biglietti per Roma-Slovan Bratislava, terza giornata della League Phase di Champions League. La sfida è in programma martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. L...
"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 di...
Domenica inizia la Serie A femminile - giallorosse impegnate sul campo del Sassuolo - e mercoledì prossimo al Tre Fontane, per la seconda giornata di Champions League, arriverà il Barcellona. Non c'è...
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