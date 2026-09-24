Real Madrid, lesione al legamento collaterale per Konatè: in forte dubbio la sua presenza contro la Roma

Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro giocatore Ibrahima Konaté, gli è stata diagnosticata una lesione del legamento collaterale della gamba destra. In attesa di evoluzione". Il giocatore è quindi in forte dubbio per la sfida contro la Roma del 14 ottobre.

(realmadrid.com)