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Real Madrid, lesione al legamento collaterale per Konatè: in forte dubbio la sua presenza contro la Roma

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di FedericoL
giovedì, 24 settembre 2026 alle 18:46
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Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro giocatore Ibrahima Konaté, gli è stata diagnosticata una lesione del legamento collaterale della gamba destra. In attesa di evoluzione". Il giocatore è quindi in forte dubbio per la sfida contro la Roma del 14 ottobre.
(realmadrid.com)
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