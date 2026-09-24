Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

Il trasferimento di Jamie Leweling alla Roma sembrava ad un passo nelle ultime ore di mercato, salvo poi il dietrofront dell'esterno tedesco. Il giocatore piaceva molto ai giallorossi ma non solo. Come svelato da tuttomercatoweb, infatti, anche l’Inter aveva effettuato un sondaggio concreto per capire i margini di trattativa con lo Stoccarda e la volontà del giocatore. La richiesta della società tedesca è stata la stessa per tutti i club interessati: 40 milioni di euro.

(tmw.com)