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Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

Mercato
di FedericoL
giovedì, 24 settembre 2026 alle 18:03
leweling stoccarda
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Il trasferimento di Jamie Leweling alla Roma sembrava ad un passo nelle ultime ore di mercato, salvo poi il dietrofront dell'esterno tedesco. Il giocatore piaceva molto ai giallorossi ma non solo. Come svelato da tuttomercatoweb, infatti, anche l’Inter aveva effettuato un sondaggio concreto per capire i margini di trattativa con lo Stoccarda e la volontà del giocatore. La richiesta della società tedesca è stata la stessa per tutti i club interessati: 40 milioni di euro.
(tmw.com)
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