Calciomercato Roma, il retroscena: c'era anche l'Inter su Leweling

Brutta tegola per il Real Madrid di Josè Mourinho. Come fa sapere il club, Ibrahima Konatè ha riportato una lesione al legamento collaterale. Questa la nota: "Dopo gli esami effettuati oggi al nostro...
È partita la vendita dei biglietti per Roma-Slovan Bratislava, terza giornata della League Phase di Champions League. La sfida è in programma martedì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. L...
"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 di...
Domenica inizia la Serie A femminile - giallorosse impegnate sul campo del Sassuolo - e mercoledì prossimo al Tre Fontane, per la seconda giornata di Champions League, arriverà il Barcellona. Non c'è...
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