"In un battito", in uscita il docu-film su Edoardo Bove

Domenica inizia la Serie A femminile - giallorosse impegnate sul campo del Sassuolo - e mercoledì prossimo al Tre Fontane, per la seconda giornata di Champions League, arriverà il Barcellona. Non c'è...
Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...
La Roma alla ripresa del campionato dopo questa lunghissima sosta per la nazionale andrà a giocare sul campo del Como. I giallorossi si presenteranno da primi in classifica. Non c'è solo la voglia di...
Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...
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