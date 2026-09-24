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"In un battito", in uscita il docu-film su Edoardo Bove

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di MV
giovedì, 24 settembre 2026 alle 14:28
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"In un battito", si chiamerà così il docu-film su Edoardo Bove in uscita al cinema prossimamente. L'annuncio è arrivato dai social di 01 Distribution. Ecco la locandina del film-documentario: "Il 1 dicembre 2024 il suo cuore si è fermato in campo. Un attimo che cambia tutto, la voglia di riprendersi il proprio posto in campo e gli interrogativi su ciò che verrà: Bove si racconta per la prima volta senza filtri nel film-documentario #InUnBattito diretto da Giovanni Troilo. “Chi sono, senza il calcio?”, è la domanda che Edoardo a ventidue anni non avrebbe dovuto porsi. Un racconto intimo e personale che, attraverso la vicenda che ha cambiato il corso della sua carriera, parla di identità, di cambiamento e della possibilità di immaginare il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, “In un battito” sarà distribuito prossimamente al cinema".

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