Gasperini a caccia del record: contro il Como per la 300esima vittoria in A

Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...
Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...
Gian Piero Gasperini guarda con soddisfazione al suo percorso sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso, intervenuto durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al...
Francesco Totti si racconta in maniera più approfondita nella sua ultima autobiografia "Oltre", dove emergono particolari relativi alla sua storica numero 10 e del possibile passaggio a Paulo Dybala....
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