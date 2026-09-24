News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Gasperini a caccia del record: contro il Como per la 300esima vittoria in A

La penna degli Altri
di R.P.
giovedì, 24 settembre 2026 alle 11:13
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma alla ripresa del campionato dopo questa lunghissima sosta per la nazionale andrà a giocare sul campo del Como. I giallorossi si presenteranno da primi in classifica. 
Non c'è solo la voglia di rimanere in vetta, ma anche Gasperini va a caccia di un record importante: con una vittoria, infatti, l'allenatore di Grugliasco toccherebbe quota 300 affermazioni in Serie A entrando di diritto nei miti della panchina. Si porterebbe a solamente due vittorie da Nereo Rocco. Il secondo allenatore più vincente è Allegri con 324, in cima a questa lista invece Trapattoni con 352. 
(Corsport)

APPENA ARRIVATO

Squadra Roma

La Roma si ritrova martedì: annullato l'allenamento di domani

set 24, 11:38

Niente allenamento domani per la Roma di Gasperini. Il tecnico giallorosso ha deciso di annullare la seduta. La squadra, quindi, avrà quattro giorni di riposo. La ripresa della preparazione è fissata...

giovanni-malago

Malagò sotto assedio. I club: "Siamo con lui". Ma spunta il piano Galliani

set 24, 10:26

Malagò, l'uomo del calcio, è sotto assedio dopo che il procurator generale dello Sport Taucer ha sostenuto la sua incandidabilità per vizio di tesseramento (...) Alcuni club di Serie A però, confidand...

gasperini

GASPERINI: “Roma è una piazza esigente, ma il lavoro viene riconosciuto. Il 2-2 contro l'Inter? Uno spettacolo"

set 24, 9:48

Gian Piero Gasperini guarda con soddisfazione al suo percorso sulla panchina della Roma. Il tecnico giallorosso, intervenuto durante una serata organizzata dal club con i propri partner commerciali al...

Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10

Francesco Totti si racconta in maniera più approfondita nella sua ultima autobiografia "Oltre", dove emergono particolari relativi alla sua storica numero 10 e del possibile passaggio a Paulo Dybala....

NOTIZIE POPOLARI
IMG_6379

De Laurentiis, frecciata a Spalletti e riferimento a Totti: "Quella fiction racconta tutto"

set 23, 18:41
Totti

Totti e il retroscena sulla numero 10 a Dybala: “La Roma mi ha chiesto di consegnargliela. La mia risposta? Ma voi siete tutti scemi”

set 24, 9:10
Messi e Dybala

Messi vuole Dybala per la partita d'addio: la Roma preferisce tenerlo a Trigoria

set 23, 12:50
IMG_6381

Cagliari, Romano: “Sono cresciuto molto alla Roma. Pisilli? Sono contento per lui. Ci ha messo un po' ma è riuscito a trovare spazio”

set 23, 19:40
bakola

Calciomercato Roma: Bakola nel mirino dei giallorossi. C'è anche la Juventus

set 23, 15:56
images (63)

Dal Messico il retroscena su Vasquez: la Roma era vicina al difensore del Genoa

set 23, 12:34
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading