Dal Messico il retroscena su Vasquez: la Roma era vicina al difensore del Genoa

Prima del Mondiale stando alle informazioni che arrivano dal Messico, la Roma era stata assai vicina a Vasquez, difensore del Genoa.

La partenza di Massara poi, ha rallentato questa possibilità. Quindi di fatto l'operazione è saltata per il cambio alla guida delle operazioni tecniche. Su di lui si erano mosse anche Juventus e Atletico Madrid, ma il club capitolino era quello che avrebbe potuto prenderlo quasi all'inizio della sessione estiva di calciomercato.

(ClarosportS.com)