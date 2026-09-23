Calciomercato Roma, dalla Turchia: interesse per Pepê del Porto

🚨 #FCPorto Pepê’s agents held preliminary talks last window but no concrete offers emerged.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 23, 2026
📌 Interest → Palmeiras, Roma, Flamengo & 2 Saudi clubs.
📑 Player → Decided it wasn’t the right time to leave.
➡️ Did not push or encourage transfer. https://t.co/xpUkZIM07q pic.twitter.com/sBiYgDA8rN
Per la partita d'addio alla Nazionale Messi vorrebbe anche Dybala vicino. Insieme hanno vinto la Coppa del Mondo in Qatar. Scaloni non ha convocato la Joya per questi appuntamenti, e l'orientamento gi...
Prima del Mondiale stando alle informazioni che arrivano dal Messico, la Roma era stata assai vicina a Vasquez, difensore del Genoa. La partenza di Massara poi, ha rallentato questa possibilità. Quind...
Giorno di festa per Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma oggi compie 22 anni. E anche il club, con un post su X, ha fatto gli auguri al giocatore: "Buon compleanno Niccolò".
LR24 (A. CIARDI) - Ci siamo abituati, più o meno, ai vedovi degli allenatori, dei dirigenti, dei presidenti e addirittura delle maestranze dei club. Siamo spiazzati nel prendere atto che esistono pers...
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