Calciomercato Roma, dalla Turchia: interesse per Pepê del Porto

Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Pepê, classe 1997, esterno brasiliano del Porto. Secondo le informazioni gli agenti avrebbero iniziato a tenere dei colloqui preliminari per il proprio assistito, ma mai sarebbero arrivate delle offerte concrete.

Su di lui, si legge, oltre il club giallorosso ci sarebbero Palmeiras, Flamengo e 2 club sauditi.

Non è la prima volta, comunque, che questo profilo è accostato alla Roma. Si parlava già lo scorso maggio di questa possibile operazione.