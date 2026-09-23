News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Farioli vola col Porto: lo voleva anche la Roma

Altre
di R.P.
mercoledì, 23 settembre 2026 alle 10:43
fbl-fra-ligue1-psg-nice-e1695462859273
Aggiungi come fonte preferita su Google
In Portogallo ha già vinto un titolo ed è pure ripartito alla grande. Farioli, tecnico italiano, sta trovando la sua dimensione sulla panchina del Porto. Ha girato già mezza Europa, e prima di accettare appunto la panchina lusitana, sarebbe stato contattato anche dalla Roma. 
A provarci sarebbe stato Claudio Ranieri, l'ex consulente dei Friedkin, che prima di prendere Gasperini (e scelta migliore, vedendo i risultati, non ci sarebbe potuta essere) aveva fatto una chiamata per sondare la disponibilità. Farioli ha preferito continuare all'estero. Su di lui c'erano anche Fiorentina e Torino. 
(Calciomercato.com)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

7226864_12104800_rocca

Rocca sullo stadio della Roma: "Lunedì non dovrebbero esserci sorprese. Per le tempistiche la pubblica amministrazione può poco"

set 23, 10:54

Lo stadio della Roma, che dovrebbe sorgere a Pietralata, tiene banco in questi ultimi giorni. A parlare oggi è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che ha concesso un'intervista ra...

kvernadze-frosinone

Calciomercato Roma: i giallorossi sulla tracce di Kvernadze. Su di lui anche Fiorentina e Napoli

set 23, 9:51

Un inizio di stagione da sogno quello del Frosinone, in particolare per Giorgi Kvernadze, autore di 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa. L'esterno georgiano ha attirato su di sè l'interesse di mol...

b23e9b52bfec-gianpiero-piovani-responsabile-tecnico-as-roma-femminile

Giallorosse col Leuven all'esordio in Champions

set 23, 8:09

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Esordio stagionale in Champions League per la Roma. Oggi le capitoline affrontano allo stadio «Den Dreef» l' OH Leuven nel primo impegno della fase a gironi (18.45, Disney+...

zago

Zago esalta Balerdi: «Se diventa come Walter, lo scudetto non sarà soltanto un sogno»

set 23, 8:03

Antonio Carlos Zago sa benissimo come vincere uno scudetto. Ha scritto la storia con quello del 2001 e ora ci sta provando da allenatore in Bolivia alla guida dei The Strongest. A quattro giornate dal...

NOTIZIE POPOLARI
BeFunky-collage (3)

Ryan Friedkin si è sposato: il vicepresidente giallorosso ha festeggiato le nozze il giorno di Roma-Inter (FOTO)

set 22, 13:56
Screenshot_22-9-2026_162116_x.com

Ryanair sfotte: "Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio"

set 22, 16:11
Gasperini

Roma-Inter, Massa a Gasperini e Chivu a fine partita: "Avete fatto uno spettacolo, complimenti"

set 22, 17:54
IPA_Agency_IPA72662067-e1773147239741

Calciomercato Roma: occhi su Bakola del Sassuolo

set 22, 20:54
screenshot-2026-09-22-195634-6ab2c16d7e04a

VIDEO - Mancini e la passione per la bicicletta: "Ora ho quella con i colori della Roma"

set 22, 19:56
big massimo ascolto

PRUZZO: "Dybala mi sembra completamente recuperato" - VALDARCHI: "Gli manca solo l'ultimo step: il calciare"

set 22, 14:33
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Trigoria: allenamento mattutino 22.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Loading