Farioli vola col Porto: lo voleva anche la Roma

In Portogallo ha già vinto un titolo ed è pure ripartito alla grande. Farioli, tecnico italiano, sta trovando la sua dimensione sulla panchina del Porto. Ha girato già mezza Europa, e prima di accettare appunto la panchina lusitana, sarebbe stato contattato anche dalla Roma.

A provarci sarebbe stato Claudio Ranieri, l'ex consulente dei Friedkin, che prima di prendere Gasperini (e scelta migliore, vedendo i risultati, non ci sarebbe potuta essere) aveva fatto una chiamata per sondare la disponibilità. Farioli ha preferito continuare all'estero. Su di lui c'erano anche Fiorentina e Torino.

(Calciomercato.com)