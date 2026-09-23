Giallorosse col Leuven all'esordio in Champions

Un inizio di stagione da sogno quello del Frosinone, in particolare per Giorgi Kvernadze, autore di 5 gol e 2 assist tra campionato e coppa. L'esterno georgiano ha attirato su di sè l'interesse di mol...
Antonio Carlos Zago sa benissimo come vincere uno scudetto. Ha scritto la storia con quello del 2001 e ora ci sta provando da allenatore in Bolivia alla guida dei The Strongest. A quattro giornate dal...
Il suo primo allenatore, Luis Lucero, aveva un debole per lui. A tal punto che un giorno, quando il papà di Balerdi si presentò al campo di Villa Mercedes riuscì a lasciarlo a bocca aperta: «Allora Lu...
Cristante è diventato un meme, una macchietta da web, per i chilometri percorsi. Sempre primo, o quasi, in tutti i match della Roma. Ma ora per capitan Bryan c'è un concorrente: Niccolò Pisilli è il n...
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