Giallorosse col Leuven all'esordio in Champions

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Esordio stagionale in Champions League per la Roma. Oggi le capitoline affrontano allo stadio «Den Dreef» l' OH Leuven nel primo impegno della fase a gironi (18.45, Disney+). L'obiettivo è archiviare immediatamente la finale di Women's Cup persa ai rigori sabato contro la Juventus e migliorare il percorso europeo dello scorso anno. L'unico precedente tra le due compagini è il pareggio per 1-1 della passata edizione (a Viens rispose Conijnenberg). «Sarebbe importante fare bene per dare subito un segnale, le ragazze arrivano da una sconfitta immeritata. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara - le parole alla vigilia di Piovani - ma non dobbiamo abbatterci perché siamo consapevoli di aver fatto una bellissima prestazione in finale. Abbiamo l'opportunità di riscattarci subito». A fare eco al mister Rieke: «È il mio secondo anno qui, ho accumulato esperienza e penso di poter dare qualcosa alla squadra. Dopo la sfida con la Juve possiamo essere orgogliose di quello che abbiamo fatto e di come abbiamo giocato, sappiamo che questa sarà una partita difficile, molto fisica, e questo ci aiuta a essere pronte. Non abbiamo scuse». Piemonte è partita con la squadra ma non dovrebbe essere della gara a causa di una costola incrinata, si è fermata di nuovo Pilgrim che proverà ad esserci contro il Barcellona e resta out Lukasova; torna tra le convocate Piekarska, rientrata dal Mondiale il 20.