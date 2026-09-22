Gasperini prepara due amichevoli durante la sosta: coinvolti anche i giovani del vivaio

Tempo di sosta, dopo un inizio di stagione vicinissimo alla perfezione. Gasperini si gode la sua Roma in testa alla classifica, con 4 vittorie in 5 giornate e un successo sull'Inter campione d'Italia quasi sfiorato. A questo va aggiunto un ottimo punto al ritorno in Champions League, un pareggio strappato sul campo del Fenerbahce che potrebbe essere molto utile alla fine del percorso.

Una sosta in cui Gasperini, oltre ai non convocati dalla Nazionale, potrà contare anche su Wesley, Malen e Cristante, rimasti a Trigoria a causa di alcuni acciacchi. Nelle tre settimane che separeranno la quinta e la sesta giornata di campionato Gasperini farà in modo di portare al 100% della condizione chi ancora non lo è. Come riportato dal Corriere della Sera, durante la sosta, anche per questioni di condizione, ci saranno due amichevoli, nelle quali saranno coinvolti anche i giovani del vivaio.