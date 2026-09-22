Scala esulta. Arena ora è pronto

Antonio Arena è tornato. L'attaccante dalla Roma Primavera, che l'anno scorso segnò un gol all'Olimpico al primo pallone toccato (in Coppa Italia), ha smaltito il risentimento muscolare. Domenica scorsa, infatti, ha giocato uno spezzone di gara contro il Milan: Il suo ingresso è coinciso con il gol decisivo firmato da Guaglianone. [...]

Non ha ancora esordito in Youth League per colpa di quel problema fisico. Sembra però solo una questione di tempo e la pausa del campionato può aiutarlo a trovare la migliore condizione possibile.

I ragazzi di Scala affronteranno prima il Torino in campionato e poi il Real Madrid nella Champions in miniatura: Antonio può scendere in campo nonostante sia stato inserito da Gasp nella lista Uefa con Il numero 68.

(Corsport)