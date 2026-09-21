Xhaka ammette la frode sul pass Covid, niente Nazionale: rischia carcere e lunga squalifica

Il capitano della Svizzera, Xhaka, ha ammesso di aver acquistato un falso certificato medico di vaccinazione Covid. Il classe 1992, ha detto di aver agito per via di uno stato di forte "sfiducia, paura e incertezza". Ha rinunciato alla convocazione in nazionale e secondo quanto riportato rischierebbe anche il carcere.

L'inchiesta è stata avviata dalla Procura di Lucerna che ha aperto un fascicolo per dichiarazioni false nei documenti e ottenimento fraudolento di attestato falso. "Reati per i quali la legge svizzera prevede sanzioni pecuniarie o una pena detentiva che può arrivare fino a cinque anni di reclusione. Sul fronte sportivo, oltre ad ampie sanzioni economiche, il calciatore rischia una lunga squalifica sia a livello federale che internazionale, sulla scia di recenti precedenti sanzionati duramente dalle federazioni competenti".

(Adnkronos)