Xhaka ammette la frode sul pass Covid, niente Nazionale: rischia carcere e lunga squalifica

Con i due gol fatti all'Atalanta, ieri sera Spalletti ha toccato quota 1001 gol nella sua carriera. Il primo in questa lista è Francesco Totti con 75. A domanda se qualcuno potrebbe raggiungere l'ex c...
La sua stagione è iniziata alla grandissima. Primo posto con la Roma, primo posto nella classifica cannonieri. Malen, attaccante giallorosso - che salterà per un problema fisico anche la convocazione...
Paulo Dybala è uno dei mentori nel nuovo titolo FC, ovvero FC 27. L'argentino giallorosso sarà una delle stelle del team e per questo ha risposto alle domande dei canali ufficiali EA. Ecco le sue risp...
LR24 (MIRKO BUSSI) - Il cammino verso Roma-Inter è stato lastricato dalle statistiche di Gasperini contro i nerazzurri. Da Conte in poi, 10 sconfitte consecutive, passando per Simone Inzaghi, principa...
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