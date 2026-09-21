DYBALA: "Il mio idolo era Ronaldinho. Mio padre è stato il mio primo mentore" (VIDEO)

Paulo Dybala è uno dei mentori nel nuovo titolo FC, ovvero FC 27. L'argentino giallorosso sarà una delle stelle del team e per questo ha risposto alle domande dei canali ufficiali EA. Ecco le sue risposte: "Essere un mentore è bellissimo, non vedo l'ora di poterlo provare, sento che può essere un'ispirazione per tanti. Per me è un vero onore essere parte di questo".

Chi è stato il tuo primo mentore?

«Mio papà, ovviamente. È stato lui a farmi giocare a calcio per la prima volta, insieme ai miei fratelli. Credo quindi che, a livello umano, siano loro la mia fonte di ispirazione».

Ora ti senti il mentore della squadra?

«Penso che questo debbano dirlo i ragazzi. Io cerco semplicemente di aiutare tutti e spero che i miei compagni siano orgogliosi di me».

Dove hai iniziato a giocare?

«Ho iniziato nel mio paese. Con i miei amici giocavamo ovunque».

Com’era fatto il campo?

«Le porte erano gli zaini o gli alberi».

Chi era il tuo idolo?

«Ronaldinho. Mi piaceva molto anche Riquelme, soprattutto la sua esultanza».

Chi vorresti come compagno in un 2 contro 2?

«Mati Soulé».

Chi mette la musica nello spogliatoio?

«Soulé. Ogni tanto mette musica strana, ma soprattutto reggaeton».