DYBALA: "Il mio idolo era Ronaldinho. Mio padre è stato il mio primo mentore" (VIDEO)

La sua stagione è iniziata alla grandissima. Primo posto con la Roma, primo posto nella classifica cannonieri. Malen, attaccante giallorosso - che salterà per un problema fisico anche la convocazione...
Il capitano della Svizzera, Xhaka, ha ammesso di aver acquistato un falso certificato medico di vaccinazione Covid. Il classe 1992, ha detto di aver agito per via di uno stato di forte "sfiducia, paur...
LR24 (MIRKO BUSSI) - Il cammino verso Roma-Inter è stato lastricato dalle statistiche di Gasperini contro i nerazzurri. Da Conte in poi, 10 sconfitte consecutive, passando per Simone Inzaghi, principa...
Altro parere positivo per lo Stadio della Roma mentre si avvicina il giorno della conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione definitiva del progetto per la nuova casa dei tifosi romanisti, at...
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