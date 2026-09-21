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Instagram, Malen annuncia l'arrivo nella Roma della cognata: "Sono orgoglioso di te" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
lunedì, 21 settembre 2026 alle 13:39
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Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Donyell Malen ha annunciato come sua cognata, Silver van Hetten, sia diventata ufficialmente una nuova calciatrice della Primavera della Roma Femminile. L'attaccante olandese, ha condiviso tutta la sua gioia per l'arrivo con queste parole: "Felice di annunciare che mia sorella è ora parte dell'AS Roma. Sono orgoglioso di te, Bobba!". 
Van Hetten, inoltre, è già scesa in campo ieri nel secondo tempo del match vinto dalle giallorosse contro la Fiorentina. 
Foto: Profilo Instagram Malen

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