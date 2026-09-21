Instagram, Malen annuncia l'arrivo nella Roma della cognata: "Sono orgoglioso di te" (FOTO)

Un inizio di stagione importante per la Roma, ancora imbattuta in queste prime sei gare stagionali ed al primo posto in classifica in Serie A. Tra le tante note positive, non poteva mancare l'apporto...
Inizia la maxi sosta. Per la prima volta la pausa per le nazionali durerà ben tre settimane. Molti i calciatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali. Alla chiamata hanno dovuto rinunciare...
Donyell Malen non prenderà parte agli impegni di Nations League con l'Olanda e resterà, quindi, a disposizione di Gian Piero Gasperini. L'attaccante olandese ha accusato un fastidio al ginocchio sinis...
Donyell Malen non prenderà parte ai match di Nations League con l'Olanda. L'attaccante giallorosso ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un risentimento muscolare. Il Ct degli Orange, Xavi...
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