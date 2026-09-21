Roma, tutti gli impegni dei giallorossi convocati con le nazionali: in 12 lasciano Trigoria

Inizia la maxi sosta. Per la prima volta la pausa per le nazionali durerà ben tre settimane. Molti i calciatori giallorossi convocati con le rispettive nazionali. Alla chiamata hanno dovuto rinunciare Wesley, Cristante e Malen, a causa di piccoli problemi fisici. Risentimento muscolare per il brasiliano, mentre Cristante si è fermato a causa della pubalgia e Malen per un fastidio al ginocchio sinistro.

Nel complesso, quindi, sono 12 i calciatori che lasceranno Trigoria. Partendo dalla nazionale italiana i giallorossi a disposizione di Mancini sono Mancini e Ghilardi, quest'ultimo alla sua prima convocazione con la nazionale maggiore. Gli azzurri saranno impegnati in quattro sfide di Nations League: Italia-Belgio il 25 settembre, Turchia-Italia il 28 settembre, Francia-Italia il 2 ottobre e il ritorno in casa con la Turchia fissato per il 5 ottobre.

Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli, invece, sono stati chiamati dall'Under 21 azzurra che si gioca l'accesso agli Europei di categoria. Armenia-Italia il 1 ottobre alle 18:30 e Italia-Polonia il 5 ottobre alle 18:15.

Manu Koné è stato convocato dal nuovo Ct Zidane. La Francia si trova nello stesso girone di Nations League dell'Italia. Ecco gli impegni a cui prenderà parte il centrocampista giallorosso: contro la Turchia il 25 settembre, il Belgio il 28 settembre, sfida con l'Italia il 2 ottobre e infine il ritorno con il Belgio il 5 ottobre.

Sono, invece, ben tre i calciatori romanisti chiamati dal Ct dell'Argentina, Scaloni, ovvero Balerdi, Soulé e Castro. Tre gli impegni durante la sosta, che sono le amichevoli contro Bolivia (30 settembre), Burkina Faso (3 ottobre) e Benin (6 ottobre).

Regolarmente convocato con la Grecia, invece, il nuovo difensore giallorosso Koulierakis: la nazionale greca, impegnata in Nations League, sfiderà il 24 settembre la Serbia, il 27 la Germania, il 1 ottobre l'Olanda e il 4 ancora la Germania.

Il terzo portiere della Roma, De Marzi, è stato convocato dall'Under 19 statunitense per i match contro Brasile (1 ottobre) e Danimarca (4 ottobre).

Evan Ndicka è stato convocato con la Costa D'Avorio e prenderà parte a tre partite contro Ghana (24 settembre), Somalia (29 settembre), Camerun (3 ottobre).

Infine, Rodrigo Mora ha risposto alla chiamata della nazionale Under 21 del Portogallo. Per il classe 2007 in programma i match contro Bulgaria (25 settembre), Gibilterra (30 settembre) e Repubblica Ceca (6 ottobre).