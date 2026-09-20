VIDEO - Mourinho, polemiche in conferenza dopo il ko contro l’Atletico: mostra le foto dei mancati cartellini rossi

Il Real Madrid ha perso contro l'Atletico nella gara valida per la settima giornata di Liga. Una partita combattuta, che ha visto i colchoneros trionfare grazie alle reti di Grimaldo su rigore e dell'ex Juventus Jonathan David. Inutile la rete di Rudiger.

Tuttavia, non sono mancate le discussioni: infatti, l'allenatore dei blancos José Mourinho si è presentato in conferenza stampa con la foto del fallo di Lee su Valverde, che avrebbe meritato l'espulsione secondo l'allenatore portoghese e altri episodi discussi: "Era cartellino rosso chiaro, la conferenza potrebbe finire ora. L'arbitro non può gestire la pressione di partite come questa. Non ha partite internazionali perché non è bravo. L'arbitro era stato con una settimana d'anticipo e non era un internazionale, il che suggerisce che non è proprio un direttore di gara di alto livello; ed è tutto molto strano... Questo poveretto è venuto qui e non è riuscito a gestire la pressione" ha dichiarato il tecnico. Una conferenza che sicuramente lascerà spazio a polemiche, con l'ex allenatore della Roma che ha deciso di utilizzare le immagini per manifestare il proprio dissenso nei confronti della direzione arbitrale.