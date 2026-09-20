Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: Spalletti ritrova la vittoria contro Sarri

Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in camp...
Il Real Madrid ha perso contro l'Atletico nella gara valida per la settima giornata di Liga. Una partita combattuta, che ha visto i colchoneros trionfare grazie alle reti di Grimaldo su rigore e dell'...
Rodrigo Mora è stato uno degli acquisti di punta del calciomercato estivo della Roma. Infatti, il giovane talento portoghese è stato acquistato dal Porto dopo una lunga e difficile trattativa. Il treq...
Prima del calcio d’inizio di Juventus-Atalanta, valida per la quinta giornata di Serie A, all’Allianz Stadium di Torino, si è osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scompar...
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