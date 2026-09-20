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Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: Spalletti ritrova la vittoria contro Sarri

Campionato
di gabrielechianello
domenica, 20 settembre 2026 alle 19:50
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La Juventus batte per 2-0 l'Atalanta nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Conceicao sull'assist dell'ex giocatore della Roma Celik e del difensore brasiliano Bremer. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Sarri, in un momento difficile dopo i successi nelle prime due gare. Torna alla vittoria dopo la sconfitta contro il Sassuolo, invece, la squadra di Spalletti che sale così a quota 10 punti in classifica. 

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