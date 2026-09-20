Como, Milla: “L’obiettivo è battere la Roma”

La Juventus batte per 2-0 l'Atalanta nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Conceicao sull'assist dell'ex giocatore della Roma Celik e del difensore brasiliano Bremer...
Il Real Madrid ha perso contro l'Atletico nella gara valida per la settima giornata di Liga. Una partita combattuta, che ha visto i colchoneros trionfare grazie alle reti di Grimaldo su rigore e dell'...
Rodrigo Mora è stato uno degli acquisti di punta del calciomercato estivo della Roma. Infatti, il giovane talento portoghese è stato acquistato dal Porto dopo una lunga e difficile trattativa. Il treq...
Prima del calcio d’inizio di Juventus-Atalanta, valida per la quinta giornata di Serie A, all’Allianz Stadium di Torino, si è osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scompar...
Loading