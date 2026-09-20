Como, Milla: “L’obiettivo è battere la Roma”

Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in campionato per la squadra di Fabregas. Il centrocampista comasco Milla ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della gara contro i gialloblù: “Il primo mese a Como è stato quasi perfetto, adesso l’obiettivo è battere la Roma perché dopo la sosta si giocherà ogni 3 giorni”. Parole che proiettano già da ora al big match che si giocherà l’11 ottobre.