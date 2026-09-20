News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Como, Milla: “L’obiettivo è battere la Roma”

Campionato
di gabrielechianello
domenica, 20 settembre 2026 alle 20:07
IMG_6300
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il Como ha perso contro il Frosinone nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Calò nel primo tempo e di Kvernadze nella ripresa. Si tratta della prima sconfitta in campionato per la squadra di Fabregas. Il centrocampista comasco Milla ha parlato così ai microfoni di Dazn al termine della gara contro i gialloblù: “Il primo mese a Como è stato quasi perfetto, adesso l’obiettivo è battere la Roma perché dopo la sosta si giocherà ogni 3 giorni”. Parole che proiettano già da ora al big match che si giocherà l’11 ottobre.

APPENA ARRIVATO

big serie a logo eni

Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: Spalletti ritrova la vittoria contro Sarri

set 20, 19:50

La Juventus batte per 2-0 l'Atalanta nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Decisive le reti di Conceicao sull'assist dell'ex giocatore della Roma Celik e del difensore brasiliano Bremer...

WhatsApp Image 2026-09-20 at 19.52.21

VIDEO - Mourinho, polemiche in conferenza dopo il ko contro l’Atletico: mostra le foto dei mancati cartellini rossi

set 20, 19:35

Il Real Madrid ha perso contro l'Atletico nella gara valida per la settima giornata di Liga. Una partita combattuta, che ha visto i colchoneros trionfare grazie alle reti di Grimaldo su rigore e dell'...

mora

Portogallo: Rodrigo Mora convocato con la nazionale Under 21 (FOTO)

set 20, 19:23

Rodrigo Mora è stato uno degli acquisti di punta del calciomercato estivo della Roma. Infatti, il giovane talento portoghese è stato acquistato dal Porto dopo una lunga e difficile trattativa. Il treq...

IMG_6295

Juventus-Atalanta, vergogna allo stadio: la curva non rispetta il minuto di silenzio per Mazzola e volta le spalle

set 20, 19:05

Prima del calcio d’inizio di Juventus-Atalanta, valida per la quinta giornata di Serie A, all’Allianz Stadium di Torino, si è osservato il minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola, scompar...

NOTIZIE POPOLARI
punto-lunedi-quotidiani

IL PUNTO DELLA DOMENICA - ZAZZARONI: "Nei primi dodici, tredici uomini la Roma è da primo posto" - SORRENTINO: "I giallorossi prendono gol per eccessi di sicurezza"

set 20, 9:34
Wesley

Brasile, risentimento muscolare alla coscia destra per Wesley: Ancelotti convoca Vanderson al suo posto

set 20, 12:07
gasperini

A Trigoria restano solo in 7. In programma due amichevoli

set 20, 8:29
Gasperini in the box

L'uomo della provvidenza e i buchi della serratura

set 20, 13:14
IMG_6273

I VOTI DEGLI ALTRI - Konè "partita totale" - Mancini "fuori fase"

set 20, 8:57
Gol Kone

Koné senza limiti: ora ha aggiunto i gol. E quella sostituzione che sa di rimpianto

set 20, 8:42
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading