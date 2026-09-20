Koné senza limiti: ora ha aggiunto i gol. E quella sostituzione che sa di rimpianto

La Roma pareggia nel big match dellOlimpico contro l'Inter. Si prende la scena Manu Konè: "Una partita totale. Quella di un giocatore ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E se comincia a trov...
Per due estati l'Inter ha pensato a Manu Koné. A lui sono bastati quarantacinque minuti per ricordarle perché. La Roma pareggia 2-2 all'Olimpico, resta a braccetto con i nerazzurri in testa alla class...
La fune per la cima del campionato l’hanno strattonata quelli che, negli ultimi giorni del mercato estivo, il campionato potevano salutarlo. Due volte Manu Koné, due volte Lautaro Martinez. Uno corteg...
Era tutto pronto per trasformare l’Olimpico nelle quinte del Riccardo II: il re deposto, un nuovo sovrano pronto a prendersi scettro e corona. Ma ogni opera merita un finale a sorpresa. Il primo bracc...
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