News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma, Koné non basta ma Gasp è soddisfatto: "Giocato alla pari”

La penna degli Altri
di FedericoL
domenica, 20 settembre 2026 alle 8:54
Gasperini
Aggiungi come fonte preferita su Google
Per due estati l'Inter ha pensato a Manu Koné. A lui sono bastati quarantacinque minuti per ricordarle perché. La Roma pareggia 2-2 all'Olimpico, resta a braccetto con i nerazzurri in testa alla classifica e porta via da una notte da grande, qualcosa in più di un punto. «Ce la siamo giocata alla pari», sintetizza Gasperini. Prima, però, c’era stata soprattutto la partita di Koné: due gol, la prima doppietta della carriera. Proprio contro la squadra che più di tutte ha provato a portarlo via da Roma. Il primo arriva dopo sei minuti. L'Inter perde palla, Dybala accarezza il cross, Molina lo rimette dentro e Koné compare dove normalmente ci si aspetterebbe un attaccante: destro di prima, Martinez battuto. Nel finale del tempo succede di nuovo. Pallone di Dybala, tocco di Mancini e Koné sotto la traversa. Sì, poi no. Infine con il Var l’ok definitivo. Due inserimenti, due reti. Esattamente quel pezzo di repertorio che Gasperini gli chiede da tempo di aggiungere a un gioco che possiede già quasi tutto il resto: forza, strappo, conduzione, capacità di mangiare metri e uomini. (...) Quest'estate il nome è tornato nei pensieri nerazzurri, soprattutto sul gong del calciomercato. «Da qui non si muove». Il diktat di Gasp è stato netto, ancora una volta. Koné è rimasto dov'era. E contro l'Inter ha mostrato anche perché la Roma abbia resistito. Nel primo tempo i giallorossi hanno trovato campo ogni volta che riuscivano a rompere la prima pressione, e il francese è stato uno degli uomini capaci di accompagnare quelle transizioni. (...)
(La Repubblica)

APPENA ARRIVATO

IMG_6273

I VOTI DEGLI ALTRI - Konè "partita totale" - Mancini "fuori fase"

set 20, 8:57

La Roma pareggia nel big match dellOlimpico contro l'Inter. Si prende la scena Manu Konè: "Una partita totale. Quella di un giocatore ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E se comincia a trov...

IMG_6273

Il salvagente di Lautaro dopo la tempesta di Koné: doppiette da scudetto

set 20, 8:50

La fune per la cima del campionato l’hanno strattonata quelli che, negli ultimi giorni del mercato estivo, il campionato potevano salutarlo. Due volte Manu Koné, due volte Lautaro Martinez. Uno corteg...

Soulé

Il vizietto dell’Inter: dall’abisso alla rimonta. Roma, il pari è amaro

set 20, 8:46

Era tutto pronto per trasformare l’Olimpico nelle quinte del Riccardo II: il re deposto, un nuovo sovrano pronto a prendersi scettro e corona. Ma ogni opera merita un finale a sorpresa. Il primo bracc...

Gol Kone

Koné senza limiti: ora ha aggiunto i gol. E quella sostituzione che sa di rimpianto

set 20, 8:42

Hai voglia a racconarsi che i giocatori sono tutti uguali, che se esce uno ed entra l’altro il livello della prestazione si abbassa poco. Non è così ma vanno capiti pure gli allenatori, che queste sto...

NOTIZIE POPOLARI
gasperini

Roma-Inter, GASPERINI: "Entrambe potevano vincere. Questa partita ci dà soddisfazione ma abbiamo preso un gol in maniera superficiale. Dopo la sosta inizia un altro tipo di campionato"

set 19, 19:57
Molina

ROMA-INTER 2-2: doppiette di Koné e Lautaro, il big match finisce in pareggio (FOTO E VIDEO)

set 19, 15:51
Kone gol

ROMA-INTER: le pagelle. KONÉ 8 “Bambolina voodoo" - BALERDI 7 “Garra argentina”

set 19, 20:02
marcus thuram

Roma-Inter, Thuram: "La Roma è una delle squadre più forti, dovevamo reagire e l'abbiamo fatto"

set 19, 20:49
christian chivu

Roma-Inter, Chivu: "Grande partita nel secondo tempo, abbiamo affrontato una grande squadra"

set 19, 20:44
big morrow

Roma, Jason Morrow lascia il ruolo di CFO: l'ad Galantic prenderà il suo posto

set 19, 15:30
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading