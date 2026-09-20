Roma, Koné non basta ma Gasp è soddisfatto: "Giocato alla pari”

La Roma pareggia nel big match dellOlimpico contro l'Inter. Si prende la scena Manu Konè: "Una partita totale. Quella di un giocatore ormai tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E se comincia a trov...
La fune per la cima del campionato l’hanno strattonata quelli che, negli ultimi giorni del mercato estivo, il campionato potevano salutarlo. Due volte Manu Koné, due volte Lautaro Martinez. Uno corteg...
Era tutto pronto per trasformare l’Olimpico nelle quinte del Riccardo II: il re deposto, un nuovo sovrano pronto a prendersi scettro e corona. Ma ogni opera merita un finale a sorpresa. Il primo bracc...
Hai voglia a racconarsi che i giocatori sono tutti uguali, che se esce uno ed entra l’altro il livello della prestazione si abbassa poco. Non è così ma vanno capiti pure gli allenatori, che queste sto...
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