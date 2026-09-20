Roma, Koné non basta ma Gasp è soddisfatto: "Giocato alla pari”

Per due estati l'Inter ha pensato a Manu Koné. A lui sono bastati quarantacinque minuti per ricordarle perché. La Roma pareggia 2-2 all'Olimpico, resta a braccetto con i nerazzurri in testa alla classifica e porta via da una notte da grande, qualcosa in più di un punto. «Ce la siamo giocata alla pari», sintetizza Gasperini. Prima, però, c’era stata soprattutto la partita di Koné: due gol, la prima doppietta della carriera. Proprio contro la squadra che più di tutte ha provato a portarlo via da Roma. Il primo arriva dopo sei minuti. L'Inter perde palla, Dybala accarezza il cross, Molina lo rimette dentro e Koné compare dove normalmente ci si aspetterebbe un attaccante: destro di prima, Martinez battuto. Nel finale del tempo succede di nuovo. Pallone di Dybala, tocco di Mancini e Koné sotto la traversa. Sì, poi no. Infine con il Var l’ok definitivo. Due inserimenti, due reti. Esattamente quel pezzo di repertorio che Gasperini gli chiede da tempo di aggiungere a un gioco che possiede già quasi tutto il resto: forza, strappo, conduzione, capacità di mangiare metri e uomini. (...) Quest'estate il nome è tornato nei pensieri nerazzurri, soprattutto sul gong del calciomercato. «Da qui non si muove». Il diktat di Gasp è stato netto, ancora una volta. Koné è rimasto dov'era. E contro l'Inter ha mostrato anche perché la Roma abbia resistito. Nel primo tempo i giallorossi hanno trovato campo ogni volta che riuscivano a rompere la prima pressione, e il francese è stato uno degli uomini capaci di accompagnare quelle transizioni. (...)

(La Repubblica)