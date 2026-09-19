Roma, Jason Morrow lascia il ruolo di CFO: l'ad Galantic prenderà il suo posto

L'Olimpico è pieno, in ogni ordine di posto. E nel momento in cui le squadre sono entrate in campo la Sud ha esposto uno striscione: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostaco...
Nel pre partita di Roma-Inter, il ds giallorosso Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: Una partita complicata che non sarà decisiva. Si parla tanto di quanto si sia ridotto...
Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn durante il pre partita della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole: Un suo ricordo per Mazzola e cosa ha l...
A pochi minuti dall'inizio del big match contro l'Inter, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le parole rilasciate dal difensore della Roma. Gasperini ha fatto capire che l'ultima p...
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