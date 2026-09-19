News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma, Jason Morrow lascia il ruolo di CFO: l'ad Galantic prenderà il suo posto

News
di Fabio D'Ascanio
sabato, 19 settembre 2026 alle 15:30
big morrow
Aggiungi come fonte preferita su Google
Arrivato a Trigoria nella Primavera del 2025, come uomo di fiducia e dei conti della proprietà Friedkin, Jason Morrow lascia la Roma e farà ritorno negli Stati Uniti per operare ancora all'interno del Friedkin Group. Morrow, ricopriva il ruolo di CFO (Chief Financial Officer, o Direttore Finanziario). 
Come riportato dal sito del quotidiano, a prendere le sue funzioni sarà l'attuale Amministratore Delegato giallorosso, John Galantic
(repubblica.it) 
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-09-19 at 17.58.12

Roma-Inter, lo striscione della Sud: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostacolo"

set 19, 17:58

L'Olimpico è pieno, in ogni ordine di posto. E nel momento in cui le squadre sono entrate in campo la Sud ha esposto uno striscione: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostaco...

D'Amico

Roma-Inter, D'AMICO: "Per noi è una grande motivazione. Balerdi lo seguiamo da anni, conosciamo i suoi valori. Koné? L'Inter non ce lo ha chiesto"

set 19, 17:35

Nel pre partita di Roma-Inter, il ds giallorosso Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: Una partita complicata che non sarà decisiva. Si parla tanto di quanto si sia ridotto...

giuseppe marotta 1

Roma-Inter, Marotta: "Affrontiamo un avversario di grandissimo valore con una grande qualità di gioco. Sarà comunque un risultato interlocutorio"

set 19, 17:28

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Dazn durante il pre partita della sfida dell'Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole:  Un suo ricordo per Mazzola e cosa ha l...

Mancini

Roma-Inter, MANCINI: "Oggi sarà un test per entrambe, ma siamo all'inizio. Dobbiamo pensare a noi stessi e a seguire il mister"

set 19, 17:19

A pochi minuti dall'inizio del big match contro l'Inter, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le parole rilasciate dal difensore della Roma.  Gasperini ha fatto capire che l'ultima p...

NOTIZIE POPOLARI
Squadra Roma

ROMA-INTER 1-0: la sblocca Koné (FOTO E VIDEO)

set 19, 15:51
WhatsApp Image 2026-09-18 at 19.30.00

VIDEO - Totti a ruota libera su Candela: "Voleva andare all'Inter, si mise dentro la mia macchina per evitare la contestazione e i tifosi me la sfondarono"

set 18, 19:16
mora

MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

set 18, 18:46
malen

La coppia scoppia

set 19, 8:18
Mancini

Italia, i convocati per la Nations League: ci sono Ghilardi, Mancini e Cristante (FOTO)

set 18, 18:50
Screenshot_19-9-2026_131134_x.com

Roma-Inter, il club giallorosso alza la temperatura: "Prendete posto, lo spettacolo sta per iniziare" (VIDEO)

set 19, 13:08
VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Serie A: Roma-Inter 19.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Loading