Serie A: il Bologna di Palladino pareggia per 1-1 contro il Torino. Il Cagliari passa a Udine con Maldini

Roma-Inter, lo striscione della Sud: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostacolo"

set 19, 17:58

L'Olimpico è pieno, in ogni ordine di posto. E nel momento in cui le squadre sono entrate in campo la Sud ha esposto uno striscione: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostaco...