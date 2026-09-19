Roma-Inter, D'AMICO: "Per noi è una grande motivazione. Balerdi lo seguiamo da anni, conosciamo i suoi valori. Koné? L'Inter non ce lo ha chiesto"

Nel pre partita di Roma-Inter, il ds giallorosso Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Una partita complicata che non sarà decisiva. Si parla tanto di quanto si sia ridotto il gap con l'Inter. Qual è la sua percezione?

"L'Inter è la squadra di riferimento, campione d'Italia, forte e completa. Per noi è una grande motivazione confrontarci con i migliori"

Su Balerdi. Ci racconta quando lo avete seguito?

"Avevamo bisogno di rinforzare la difesa con un calciatore di esperienza, anche se lui è ancora giovane. Ha forza fisica, velocità, sono anni che lo seguiamo e nell'ultima settimana abbiamo avuto l'opportunità di poterlo acquisire anche a buone condizioni e velocemente. Siamo molto felici. Lo conosciamo da anni, conosciamo i valori anche umani che per noi sono molto importanti nella costruzione della rosa".

Che cosa è accaduto con Luca Percassi?

"In un pre partita del genere, con uno stadio così, pensiamo a goderci questa partita che sarà difficile ma mi auguro bella per noi. Pensiamo ad oggi e al futuro"

Il recupero di Koné quanto è importante

"Manu sta bene. Siamo contenti di tutta la squadra. Sappiamo che chi viene chiamato ogni domenica dà sempre il proprio contributo. Dopo la sosta avremo tante partite e avremo bisogno di tutti. Ci auguriamo che Manu faccia bene anche questa sera".