Roma-Inter, Diouf: "Siamo concentrati, oggi sarà dura. Dobbiamo iniziare bene la partita"

Nel pre partita di Roma-Inter, il laterale nerazzurro Diouf ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Quali sono le insidie di questa partita e quanto si è avvicinata la Roma all'Inter?

"Siamo concentrati sulla partita, dobbiamo cominciare bene la gara. Oggi è una partita molto dura"

Cosa significa per te la convocazione con la Francia?

"Un grande orgoglio. Ho fatto tutte le giovanili e ovviamente sono contento. Adesso, però, sono concentrato sulla partita".