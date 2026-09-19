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Roma-Inter, lo striscione della Sud: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostacolo"

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di R.P.
sabato, 19 settembre 2026 alle 17:58
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L'Olimpico è pieno, in ogni ordine di posto. E nel momento in cui le squadre sono entrate in campo la Sud ha esposto uno striscione: "Chi ha al suo fianco un intero popolo non può temere nessun ostacolo. Non esitate davanti a niente, forza ragazzi. Combattete per la vostra gente". 

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