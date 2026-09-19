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La chance di Pisilli, favourito su Soulé. Hermoso acciaccato, pronto Balerdi

La penna degli Altri
di MV
sabato, 19 settembre 2026 alle 8:13
Pisilli
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Niente gerarchie, niente titolarissimi. Era stato chiaro qualche giorno fa Gian Piero Gasperini prima di Torino-Roma e non cambia idea neanche per il big match di questa sera contro l'Inter. [...] Il jolly che il tecnico è intenzionato a pescare dal mazzo è Pisilli che ha già segnato due gol in campionato - l'ultimo proprio lunedì - ed è pronto per iniziare dal primo un match del genere. Il ballottaggio è aperto con Soulé, ma Niccolò parte davanti e può affiancare Dybala. [...] A completare il tridente, ovviamente, Malen. Il bomber - ieri convocato da Xavi per le gare con la Nazionale olandese - va a caccia del primo gol contro l'Inter, l'anno scorso solamente un assist nella disfatta di San Siro. [...] In mezzo al campo oltre al solito Cristante spazio a Koné che torna dal primo minuto dopo la panchina di lunedì. Sulle fasce Gasp scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore, la tentazione è schierare Wesley sulla destra per contrastare Dimarco ma il brasiliano dovrebbe partire a sinistra. A destra fiducia a Lulli che ieri ha anche festeggiato la prima convocazione con l'Under 21, con lui anche Pisilli. Tutto il gruppo a disposizione di Gasperini per la sfida di questa sera, ma Hermoso non è al meglio. [...] Pronto al suo posto Balerdi che ha conquistato tutti in questo inizio di stagione ed ha dimostrato di poter giocare sia al centro della difesa che sul centrosinistra. [...] Al suo fianco Ndicka e Mancini davanti al solito Svilar. La difesa è stato il punto di forza di queste prime giornate, un vero e proprio muro che ha concesso una sola rete (quella di Ederson contro l'Atalanta). Nei cinque maggiori cinque campionati europei solamente l'Arsenal e il Friburgo sono sulla stessa scia dei giallorossi. [...]
(Il Messaggero) 

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