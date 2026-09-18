MORA: "Mourinho mi ha spiegato quanto sia speciale la Roma. Dybala? Mi ha accolto benissimo. Ogni volta che tocca palla può cambiare la partita"

Il talento classe 2007 Rodrigo Mora, arrivato alla Roma in estate dal Porto, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport Insider. Ecco le parole del fantasista giallorosso:

Che rapporto avete con Dybala, in campo e fuori?

“Con Paulo è un giocatore che non ha bisogno di parole: lo guardi e capisci. In campo, ogni volta che tocca la palla, puoi aspettarti qualcosa che pochi sanno fare: quel passaggio che altri non vedono nemmeno, quella giocata che cambia la partita. Fuori dal campo mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno, è una persona molto umile e disponibile. Gli sono davvero grato per come mi ha aiutato ad ambientarmi”.

Mourinho ha detto che hai tutte le qualità per far innamorare i tifosi della Roma. Hai avuto modo di parlarci?

“Sì, quando sono arrivato abbiamo parlato un po’. Mi ha raccontato quanto ami questo club, quanto gli piaccia Roma e quanto sia speciale il rapporto con la città. Non è stata una conversazione lunga, però è un grande allenatore e una grande persona, e sono davvero grato per le parole che ha speso per me. Mi ha fatto sentire benvenuto”.

Quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine con la Roma?

“Voglio vincere dei titoli. È l’obiettivo più importante che ho, quello che mi spinge ogni mattina quando arrivo ad allenarmi. Voglio vincerli con la Roma, in questa città, con questi tifosi, e voglio farlo da protagonista, dando il mio contributo sul campo”