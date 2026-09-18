L'Inter vale il triplo. Ricavi e boom utili: allungo sulla Roma negli ultimi 10 anni

La bellezza del calcio è anche questa: Roma e Inter hanno gli stessi punti in classifica, domani Gasperini se la gioca con Chivu, eppure c'è una distanza enorme tra i due club. Il campo a volte ha il potere di annullare o comunque ridimensionare gli squilibri economici (...)

L'Inter vale il triplo della Roma, Inter intesa come azienda. Il suo valore è stimato sopra i 2 miliardi di euro, contro i 730 milioni dei rivali (...)

Interessante notare l'andamento storico: dieci anni fa nel 2016 i due club erano quasi allineati, 399 milioni l'Inter, 358 la Roma. A partire dal 2019 quando il gap è aumentato a 176 milioni, i nerazzurri hanno allargato sempre più la forbice (...). I differenti percorsi hanno avuto il loro riflesso nei bilanci. Dieci anni fa l'Inter fatturava 219 milioni contro i 183, al netto del player trading. Erano le stagioni in cui i giallorossi lottavano per i vertici della Serie A e potevano contare sui ricchi premi Uefa. mentre i nerazzurri erano ancora traumatizzati dall'addio morattiano.

(Gasport)