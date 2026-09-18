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Moratti: "Volevo Totti, ma Sensi disse no"

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 18 settembre 2026 alle 9:18
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Ha parlato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti. Prima di Gasperini: "Ci siamo incontrati - dopo aver chiuso male la loro avventura lavorativa - stretti la mano, abbracciati. Non ho rancore, lui forse sì, e sarebbe giustificato. Fu un momento sfortunato, non vincevamo una partita".
"Mi piace Malen di questa Roma, si muove bene, vede la porta, dialoga con Dybala" spiega ancora. E poi, se avesse potuto togliere un giocatore alla Roma del suo periodo dice: "Totti, ci provai. Dissi a Sensi che non avrei fatto storie sul prezzo. Mi rispose che non se ne parlava. Si comportò da romanista, non da commerciante. Dalla Roma presi Batistuta, fece un gol soltanto ma lo rifarei". 
(Le Repubblica)

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