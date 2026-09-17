As Roma, prime indiscrezioni sul kit 2027-2028: sarà un omaggio ai 3 club fondatori

La Roma lavora già ai kit 2027-28, anno in cui si celebrerà il centenario giallorosso. Come scrive il sito specializzato, la Roma renderà omaggio ai tre club fondatori che hanno dato vita alla AS Roma, ovvero Alba-Audace, Fortitudo-ProRoma e Roman. Un unione che ha dato origine allo storico logo con la lupa capitolina e l'acronimo ASR. I nuovi kit Adidas saranno rilasciati ufficialmente nell'estate 2027.

(footyheadlines.com)