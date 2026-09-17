Dybala protagonista in EA Sports FC 27: è il mentore sudamericano nella nuova modalità (VIDEO)

Paulo Dybala protagonista in EA Sports FC 27. L'attaccante della Roma è stato scelto da EA Sports come il mentore latino di "The Grounds" per il lancio ufficiale del nuovo capitolo della celebre serie videoludica calcistica.

La notizia è stata svelata attraverso i canali social ufficiali, accompagnata da un video promozionale in cui il fantasista giallorosso interagisce con vari gamer. Nel gioco – all'interno del "Barrio", un quartiere ispirato alle atmosfere argentine e sudamericane – l'argentino dispensa consigli calcistici e guida i giocatori nella nuova modalità di gioco.

Nel filmato promozionale, diffuso dal profilo EA Sports FC Latam, Paulo Dybala viene coinvolto nelle sfide del quartiere dai vari utenti, replicando anche la sua celebre esultanza con la maschera. Un riconoscimento speciale per il giocatore della Roma, scelto come uno dei volti simbolo della community latinoamericana per la nuova edizione del videogioco.