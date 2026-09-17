News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Dybala protagonista in EA Sports FC 27: è il mentore sudamericano nella nuova modalità (VIDEO)

Altre
di Paolo Rosi
giovedì, 17 settembre 2026 alle 17:52
dybala ea fc 27
Aggiungi come fonte preferita su Google
Paulo Dybala protagonista in EA Sports FC 27. L'attaccante della Roma è stato scelto da EA Sports come il mentore latino di "The Grounds" per il lancio ufficiale del nuovo capitolo della celebre serie videoludica calcistica.
La notizia è stata svelata attraverso i canali social ufficiali, accompagnata da un video promozionale in cui il fantasista giallorosso interagisce con vari gamer. Nel gioco – all'interno del "Barrio", un quartiere ispirato alle atmosfere argentine e sudamericane – l'argentino dispensa consigli calcistici e guida i giocatori nella nuova modalità di gioco.
Nel filmato promozionale, diffuso dal profilo EA Sports FC Latam, Paulo Dybala viene coinvolto nelle sfide del quartiere dai vari utenti, replicando anche la sua celebre esultanza con la maschera. Un riconoscimento speciale per il giocatore della Roma, scelto come uno dei volti simbolo della community latinoamericana per la nuova edizione del videogioco.

APPENA ARRIVATO

Screenshot 2026-09-17 201144

Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

set 17, 20:11

Gian Piero Gasperini si rifà in look in vista del big match di sabato contro l'Inter. Per la sfida al vertice, infatti, il tecnico giallorosso ha deciso di accorciarsi i capelli dal suo barbiere di fi...

totti karaoke

VIDEO - Il duetto Totti-Candela al karaoke sulle note di "Grazie Roma": i due ex giallorossi a Bari per il Grand Padel Show

set 17, 19:21

Serata di grande festa e allegria a Bari in occasione del Grand Padel Show. Tra una partita e l'altra, le vecchie glorie del calcio si sono ritrovate a cena, regalando un momento di grande intrattenim...

itb gasp d'amico

Il book fotografico di Gasperini

set 17, 18:33

LR24 (A. CIARDI) - Molto più abituata a vincere in Italia, più attrezzata nella rosa, ancora oggi con più personalità nei momenti che contano. L'Inter continua a essere superiore alla Roma, ma ciò non...

mora

MORA: "La Roma è un club prestigioso, Gasperini è esigente. Il mio primo gol è stato emozionante"

set 17, 17:05

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Roma Rodrigo Mora ha parlato del suo impatto con il club giallorosso, delle ambizioni europee e del rapporto con l'allenatore: “Penso che la...

NOTIZIE POPOLARI
Darmian

Calciomercato Roma: si valuta l'ingaggio di Darmian. Contatti tra le parti nelle ultime settimane

set 17, 14:41
gasperini

GASPERINI: "L'asticella si alza lavorando su noi stessi. Scudetto? La gente deve sognare, vuole il massimo. Noi dobbiamo guardare in faccia la realtà"

set 17, 13:41
europa league coppa

Europa League, il Milan stecca l'esordio: il Benfica passa per 2 a 0 a San Siro. Espulso Angelino con il Deportivo

set 16, 23:02
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

La Roma spende di più

set 17, 7:27
stadio olimpico

Saluti romani dalla Curva Sud. Daspo per 16 ultrà della Roma

set 17, 8:04
malago

Figc verso il commissariamento per il mancato tesseramento di Malagò: l’ipotesi è che l’ex presidente del Coni possa fare il commissario

set 17, 15:36
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

Trigoria: allenamento pomeridiano 16.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

TORINO-ROMA 14.09.2026

Loading