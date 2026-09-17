Malen, da scarto dell’Aston Villa a bomber più prolifico d’Europa. Dall’Inghilterra lo rimpiangono ed esaltano Gasperini

Dalle difficoltà in Premier League alla consacrazione con la Roma. Il percorso di Donyell Malen ha vissuto una svolta radicale dopo il trasferimento nella Capitale, dove l’attaccante olandese ha ritrovato continuità, fiducia e soprattutto il feeling con il gol. Secondo l’analisi del quotidiano, dal suo debutto con i giallorossi, avvenuto il 18 gennaio, nessun giocatore dei cinque principali campionati europei ha segnato più di lui.

Il rendimento di Malen è diventato uno dei dati più sorprendenti della stagione. Da quando veste la maglia della Roma, il classe 1999 ha realizzato 20 gol, superando anche attaccanti del calibro di Harry Kane e Lamine Yamal. Considerando gol e assist, il bottino sale a 22 partecipazioni decisive, a conferma del peso assunto nell’economia offensiva della squadra, numeri che hanno portato i tifosi inglesi a rimpiangerlo.

Il confronto con l’esperienza all’Aston Villa è significativo. In 46 presenze con il club inglese, Malen aveva segnato 10 reti e fornito due assist. A Roma, invece, ha raggiunto 21 gol e tre assist in appena 25 partite, migliorando sensibilmente anche la propria media realizzativa: da una rete ogni 149,8 minuti in Premier League a una ogni 96,7 minuti in Serie A.

Alla base della rinascita, però, non ci sarebbe soltanto una questione di forma o fiducia. Un ruolo determinante sembra averlo avuto anche il modo in cui l’attaccante viene impiegato da Gian Piero Gasperini. In Inghilterra Malen era stato utilizzato in diverse posizioni del reparto offensivo, giocando da centravanti soltanto nel 52% dei minuti in campionato. Con la Roma, invece, il 99% dei suoi minuti in Serie A è arrivato da punta centrale.

Una collocazione che gli ha permesso di diventare il punto di riferimento dell’attacco e di esprimere al meglio le proprie caratteristiche. «È stato incredibile da gennaio», ha dichiarato il giornalista francese Julien Laurens dopo il pareggio per 1-1 contro il Fenerbahçe, gara nella quale Malen aveva fornito l’assist per il gol giallorosso. «È al centro di tutto ciò che la Roma fa con il pallone».

La sua esplosione si inserisce inoltre in una tendenza già osservata in Serie A, dove diversi giocatori provenienti dalla Premier League hanno trovato un nuovo equilibrio. È il caso di Scott McTominay, protagonista a Napoli, e di Rasmus Højlund, anche lui rinato dopo il trasferimento in Italia. Per Malen, tuttavia, la trasformazione appare particolarmente evidente: Roma sembra aver trovato la posizione capace di valorizzare al massimo il suo istinto offensivo.

(BBC.com)