Figc verso il commissariamento per il mancato tesseramento di Malagò: l’ipotesi è che l’ex presidente del Coni possa fare il commissario

Malagò, Il futuro della Federcalcio continua a essere al centro del confronto istituzionale. In attesa di chiarire la posizione di Giovanni con la FIGC verso il commissariamento per mancato tesseramento , la Giunta Nazionale del CONI ha deciso di affidarsi a un gruppo di giuristi per valutare gli aspetti legati alla presidenza della FIGC e agli scenari che potrebbero aprirsi nelle prossime settimane.

Tra le ipotesi emerse, secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe anche quella di un eventuale commissariamento della Federazione con Malagò nel ruolo di commissario. Una possibilità che, almeno sul piano giuridico, non sarebbe da escludere, nonostante l’apparente particolarità della situazione.

L’eventuale nomina non sarebbe stata proposta direttamente dallo stesso Malagò, ma sarebbe stata presa in considerazione da alcuni componenti della Giunta CONI come possibile soluzione. L’obiettivo sarebbe individuare un punto di equilibrio in una fase delicata per il calcio italiano, evitando di escludere a priori scenari alternativi.

Al momento, però, l’ipotesi resta sul tavolo e non rappresenta una decisione assunta. Il confronto proseguirà anche alla luce della memoria che Malagò si appresta a presentare per sostenere la propria posizione. Saranno quindi i prossimi passaggi istituzionali a chiarire quale direzione prenderà la vicenda e quale sarà il ruolo dell’attuale presidente del CONI nel futuro della FIGC.

(Il Fatto Quotidiano)