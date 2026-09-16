Calciomercato Roma, dalla Turchia: Arsenal, Chelsea e Manchester City interessate a Malen

#EXCL Arsenal, Chelsea, and Manchester City are monitoring AS Roma’s 27yo forward Donyell Malen!— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 16, 2026
📌The Dutch international is open to a PL return to settle "unfinished business." While Roma set a price tag of €60M-€65M for January.@hooligan_soc
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