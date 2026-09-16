Calciomercato Roma, dalla Turchia: Arsenal, Chelsea e Manchester City interessate a Malen

La Roma ha iniziato benissimo la fase iniziale di questa stagione, conquistando quattro vittorie consecutive in campionato e un pareggio nella gara d'esordio in Champions League. Grande merito di questo avvio è sicuramente del centravanti giallorosso Donyell Malen, autore di 6 gol e 1 assist in queste prime gare.

Un avvio che ha sicuramente attirato l'attenzione di molti grandi club. Infatti diverse società inglesi avrebbero messo nel mirino l'olandese in vista del mercato di gennaio. Si tratta di Arsenal (che avrebbe iniziato ad avere dei contatti informali), Chelsea e Manchester City, con l'olandese che sarebbe aperto ad un ritorno in Inghilterra. La società giallorossa, dal canto suo, fissa il prezzo di 60 milioni e non è disposta a cederlo e smantellare una squadra. Ma prevarrà la volontà del giocatore. Situazione da monitorare.