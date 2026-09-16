Trigoria, a parte Hermoso per una leggera contusione alla caviglia. In gruppo Ndicka e Wesley (FOTO)

Oggi pomeriggio la Roma si è allenata in vista della partita di sabato contro l'Inter. Un big match importante, visto che entrambe le squadre sono a punteggio pieno.

Leggera contusione alla caviglia per Hermoso, che ha lavorato in maniera differenziata rispetto al resto dei compagni. Buone notizie invece per quanto riguarda Ndicka e Wesley che si sono allenati in gruppo.