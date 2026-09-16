Instagram, la Roma a lavoro a Trigoria in vista dell'Inter (VIDEO)

Continua la grande striscia positiva di risultati della Roma che vince per 0-2 contro il Torino e conquista il quarto successo di fila in campionato. La classifica vede i giallorossi al primo posto a pari punti con l'Inter. Infatti, saranno proprio i nerazzurri i prossimi avversari della squadra di Gasperini, in un match che si preannuncia ricco di emozioni. Intanto, oggi la squadra si è ritrovata a Trigoria per continuare la preparazione alla gara di sabato allo stadio Olimpico.