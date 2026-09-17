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VIDEO - Il duetto Totti-Candela al karaoke sulle note di "Grazie Roma": i due ex giallorossi a Bari per il Grand Padel Show

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di Paolo Rosi
giovedì, 17 settembre 2026 alle 19:21
totti karaoke
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Serata di grande festa e allegria a Bari in occasione del Grand Padel Show. Tra una partita e l'altra, le vecchie glorie del calcio si sono ritrovate a cena, regalando un momento di grande intrattenimento musicale che sta facendo il giro dei social.
Protagonisti sono stati Francesco Totti e Vincent Candela, che si sono cimentati nell'interpretazione di "Grazie Roma" di Antonello Venditti, impugnando i microfoni del karaoke. Attorno al tavolo erano presenti numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Luca Toni, Diego Perotti, Gimmy Maini,  Alessio Cerci, Andrea Consigli e il cantautore Amedeo Minghi.
Mentre Francesco Totti e Vincent Candela guidavano il coro, anche Luca Toni e Gimmy Maini si sono lasciati coinvolgere, canticchiando insieme ai compagni di tavola in un clima di grande festa.
(video di @valeriocosmiofficial)

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