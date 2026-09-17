🟡🔴 VIDEO - Il duetto Totti-Candela al karaoke sulle note di "Grazie Roma": i due ex giallorossi a Bari per il Grand Padel Show— laroma24.it (@LAROMA24) September 17, 2026
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