VIDEO - Il duetto Totti-Candela al karaoke sulle note di "Grazie Roma": i due ex giallorossi a Bari per il Grand Padel Show

Serata di grande festa e allegria a Bari in occasione del Grand Padel Show. Tra una partita e l'altra, le vecchie glorie del calcio si sono ritrovate a cena, regalando un momento di grande intrattenimento musicale che sta facendo il giro dei social.

Protagonisti sono stati Francesco Totti e Vincent Candela, che si sono cimentati nell'interpretazione di "Grazie Roma" di Antonello Venditti, impugnando i microfoni del karaoke. Attorno al tavolo erano presenti numerosi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Luca Toni, Diego Perotti, Gimmy Maini, Alessio Cerci, Andrea Consigli e il cantautore Amedeo Minghi.

Mentre Francesco Totti e Vincent Candela guidavano il coro, anche Luca Toni e Gimmy Maini si sono lasciati coinvolgere, canticchiando insieme ai compagni di tavola in un clima di grande festa.