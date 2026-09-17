Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

Gian Piero Gasperini si rifà in look in vista del big match di sabato contro l'Inter. Per la sfida al vertice, infatti, il tecnico giallorosso ha deciso di accorciarsi i capelli dal suo barbiere di fiducia, Gennaro. A condividere lo scatto lo stesso barbiere, che su Instagram ha postato la foto con Gasperini con scritto: "Quando passa il Mister, non serve dire molto. Anche i dettagli fanno la differenza. Alla prossima."