Nuovo taglio di capelli per Gasperini: il tecnico si rifà il look in vista dell'Inter (FOTO)

Serata di grande festa e allegria a Bari in occasione del Grand Padel Show. Tra una partita e l'altra, le vecchie glorie del calcio si sono ritrovate a cena, regalando un momento di grande intrattenim...
LR24 (A. CIARDI) - Molto più abituata a vincere in Italia, più attrezzata nella rosa, ancora oggi con più personalità nei momenti che contano. L'Inter continua a essere superiore alla Roma, ma ciò non...
Paulo Dybala protagonista in EA Sports FC 27. L'attaccante della Roma è stato scelto da EA Sports come il mentore latino di "The Grounds" per il lancio ufficiale del nuovo capitolo della celebre serie...
Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante della Roma Rodrigo Mora ha parlato del suo impatto con il club giallorosso, delle ambizioni europee e del rapporto con l'allenatore: “Penso che la...
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