Settore giovanile, gli appuntamenti del weekend: l'Under 15 e U16 non vogliono fermarsi. U17 attesa dal derby, l'U18 ospita la Juve. La Primavera in casa del Milan

LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal big match che vale la testa della classifica contro l'Inter, domani alle ore 18 all'Olimpico. Un banco di prova per i giallorossi che affrontano i campioni d'Italia in carica dopo quattro successi su altrettante partite in campionato. Nel weekend, però, scendono anche le formazioni del settore giovanile giallorosso. Ecco tutti gli appuntamenti.

L'Under 15 allenata da Stefano Lorenzi, dopo l'ottimo esordio in campionato con il successo interno per 4-1 contro l'Ascoli, cerca il bis in trasferta sul campo del Catanzaro. L'appuntamento è fissato per domenica 20 settembre alle ore 10:30.

Trasferta in Calabria anche per l'Under 16: i giallorossi di Trombetta, infatti, affronteranno il Catanzaro domenica alle ore 13:30. Dopo la goleada contro l'Ascoli per 8-0 alla prima giornata si cerca un altro successo.

Appuntamento speciale per l'Under 17 di Polverini: i giallorossi sono attesi dal derby della Capitale. Il calcio d'inizio è in programma domenica 20 settembre alle ore 13:30. Si gioca in casa dei biancocelesti. La Roma nelle prime due uscite stagionali ha superato Benevento e Ascoli e ora c'è l'esame derby contro una Lazio che si trova anch'essa a quota 6 punti dopo aver sconfitto prima il Napoli e poi il Lecce.

Ad aprire il weekend giallorosso è l'Under 18 di Terlizzi che tra le mura amiche di Trigoria, oggi alle ore 11, ospiterà la Juventus. I giallorossi si trovano ancora a zero punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Contro Sassuolo, Inter e Atalanta sono arrivati tre ko.

La Primavera di Mattia Scala, invece, vuole tornare al successo in campionato dopo aver rimediato due pareggi nelle ultime due uscite. Domenica 20 settembre, alle ore 11, ci sarà la sfida in casa del Milan. I giallorossi, dopo quattro giornate, si trovano a quota 8 punti: a una lunghezza dalla Lazio terza e a due da Inter e Parma che guidano la graduatoria.

Tutti gli appuntamenti

- Under 15, 2a giornata di campionato: Catanzaro-Roma (domenica 20 settembre ore 10:30)

- Under 16, 2a giornata di campionato: Catanzaro-Roma (domenica 20 settembre ore 13)

- Under 17, 3a giornata di campionato: Lazio-Roma (domenica 20 settembre ore 13:30)

- Under 18, 4a giornata di campionato: Roma-Juventus (venerdì 18 settembre ore 11)

- Primavera, 5a giornata di campionato: Milan-Roma (domenica 20 settembre ore 11)