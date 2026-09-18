Sollievo Hermoso: ci sarà

Hermoso sta meglio, l'allarme è rientrato. Il difensore spagnolo va verso un posto tra i titolari nella sfida contro l'Inter. La piccola contusione rimediata non sembra quindi mettere in discussione la sua presenza per domani sera, con Gasperini intenzionato a riproporlo sul centrosinistra nella difesa a tre, accanto a Ndicka e Mancini, davanti a Svilar (...)

(TuttoSport)