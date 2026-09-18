Sollievo Hermoso: ci sarà

Clima di grande attesa a Trigoria per il big match di domani contro l'Inter. Come riferito dal quotidiano sportivo, infatti, è arrivato nella Capitale Ed Shipley, il braccio destro di Dan Friedkin, e...
Niente conferenza stampa per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, riferisce il quotidiano sportivo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni alla stampa e non rispondere alle domande dei cronisti i...
Radja Nainggolan, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni della trasmissione "Quelli che la Roma", in onda su Radio Bruno Roma. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: Roma‑Inter è...
LAROMA24.IT - La Roma di Gian Piero Gasperini è attesa dal big match che vale la testa della classifica contro l'Inter, domani alle ore 18 all'Olimpico. Un banco di prova per i giallorossi che affront...
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