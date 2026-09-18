Gasp contro il tabù Inter: Mora chiede ancora spazio

Battere l'Inter e scacciare lo spettro dei big match. Da quando Gasperini veste giallorosso non ha mai vinto contro le milanesi, la Juventus e il Napoli (...)

La sua Roma ha sempre faticato contro le prime della classe, con l'eccezione del Como, battuto nella gara d'andata della scorsa stagione (...)

Davanti c'è Rodrigo Mora, che scalpita per una maglia da titolare contro l'Inter: "Mi piace segnare ma non penso al numeri dei gol che potrei fare. Voglio aiutare la squadra con reti, assist e qualsiasi cosa serva".

(La Repubblica)