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Roma-Inter: cancelli aperti dalle 15:30. Oltre 60mila spettatori. Tutte le info per i tifosi (COMUNICATO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 18 settembre 2026 alle 19:00
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Lo scontro diretto contro l'Inter è sempre più vicino. Domani, alle ore 18, la Roma affronterà all'Olimpico la squadra campione d'Italia in carica. Il club giallorosso, tramite un comunicato, ha reso note tutte le info utili per i tifosi che saranno allo stadio. Ecco quanto comunicato: 
Due squadre a punteggio pieno in classifica dopo quattro partite, una sfida emozionante e attesissima in città.
Gli occhi del mondo calcistico saranno tutti sullo Stadio Olimpico, su Roma-Inter. Un duello da sempre appassionante, con un sapore da vertice in questo inizio di stagione.
Oltre 400 accreditati per il match tra broadcaster, cronisti e fotografi da ogni parte del continente: Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra.
La gara vale la giornata numero 5 di Serie A, si gioca sabato 19 settembre con calcio d'inizio alle 18:00.
Sono previsti sugli spalti oltre 60mila spettatori, pronti a spingere la squadra come nelle precedenti partite casalinghe, in cui il pubblico è stato realmente il dodicesimo uomo soffiando dietro le spalle dei ragazzi di Gasperini. 
Nel caso si volesse acquistare un biglietto, ci sono ancora posti disponibili.
Ecco tutte le informazioni utili per vivere al meglio Roma-Inter.

Apertura cancelli

I cancelli dell'Olimpico apriranno alle 15:30. Il consiglio è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio per godersi ogni momento ed evitare assembramenti ai tornelli.
Dalle 15:00, e fino al fischio d'inizio, ci si potrà recare per ogni necessità al box 4 di via Nigra. In alternativa, a partire da tre ore prima del fischio di inizio, ci si potrà rivolgere al Contact Center AS Roma o via telefono (06.89386000), o per mail oppure compilando il form.

Biglietti e abbonamenti digitali: come accedere

Biglietti e abbonamenti sono disponibili esclusivamente in formato digitale.
Prima di arrivare allo Stadio Olimpico, verifica di avere il tuo titolo correttamente disponibile sullo smartphone:
  • Abbonamento: disponibile esclusivamente tramite l’app “Il Mio Posto”
  • Biglietto: disponibile tramite l’app “Il Mio Posto” oppure può essere aggiunto al Wallet del proprio smartphone iOS o Android. Per i biglietti caricati sul Wallet è inoltre possibile accedere ai tornelli utilizzando la tecnologia NFC, semplicemente avvicinando lo smartphone al lettore
Attenzione: gli screenshot di biglietti e abbonamenti non sono validi per l’accesso allo stadio. Assicurati quindi di avere il titolo correttamente disponibile sul tuo dispositivo prima di raggiungere i tornelli.
Se non puoi assistere alla partita, utilizza esclusivamente i servizi ufficiali messi a disposizione dall’AS Roma:
  • Cambio utilizzatore, ove consentito, tramite l’apposito servizio sul sito del Club, entro e non oltre le 18:00 del 19 settembre
Non è consentita la rivendita di biglietti o abbonamenti attraverso piattaforme o canali alternativi a quelli ufficiali del Club, anche a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.
Per maggiori informazioni consulta la Guida completa a biglietti e abbonamenti digitali.
(asroma.com) 
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