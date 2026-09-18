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Francia: Koné convocato per le sfide di Nations League (VIDEO)

Nazionali
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 18 settembre 2026 alle 18:05
kone francia
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Inizia l'avventura sulla panchina della Francia per il nuovo Ct, Zinedine Zidane. L'ex Real Madrid ha diramato la lista dei calciatori convocati per le sfide di Nations League contro Turchia, Belgio e Italia. Tra i calciatori convocati c'è anche il giallorosso Manu Koné che affronterà, quindi, anche la nazionale azzurra il 2 ottobre. 

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